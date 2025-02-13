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Конфликт учеников обошёлся уральской школе в 300 тысяч рублей

Один из четвероклассников получил серьёзную травму.

В Екатеринбурге суд постановил взыскать с одной из школ более 300 тысяч рублей в связи с травмой, полученной учеником. Конфликт между двумя учениками четвертого класса привел к к перелому позвоночника у одного из них, сообщает Свердловский облсуд.

Этот случай произошел в феврале прошлого года. Во время перемены, когда учащиеся готовились к уроку изобразительного искусства, один из школьников полил водой своего одноклассника. В ответ одноклассник сделал ему подножку и тот упал на спину.

В детской больнице ему поставили диагноз — компрессионный перелом нескольких позвонков. Мать пострадавшего подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, требуя взыскать с школы четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 49 057 рублей для покрытия лечебных расходов. Женщина пояснила, что в результате травмы её сын был переведен на домашнее обучение и не смог участвовать в выпускном.

Представитель школы не оспаривал сам факт инцидента, однако не согласился с требованиями истицы. Он утверждал, что за случившееся должны отвечать родители, которые не объяснили детям нормы поведения в школе. По его мнению, учитель может только делать замечания ученикам, а правильное воспитание — дело родителей.

Суд отметил, что школа не смогла обеспечить должный контроль за поведением учеников и создать безопасные условия для них. В итоге учреждение обязали выплатить матери пострадавшего 300 тысяч рублей моральной компенсации и 18 237 рублей 18 копеек за лечение. Облсуд оставил это решение в силе.