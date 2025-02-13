Конфликт учеников обошёлся уральской школе в 300 тысяч рублей

В детской больнице ему поставили диагноз — компрессионный перелом нескольких позвонков. Мать пострадавшего подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, требуя взыскать с школы четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 49 057 рублей для покрытия лечебных расходов. Женщина пояснила, что в результате травмы её сын был переведен на домашнее обучение и не смог участвовать в выпускном.