Омичи 160 раз жаловались на некачественную уборку снега в 2025 году

Сегодня начальник Госжилинспекции Омской области Александр Киреев на пресс-конференции с журналистами рассказал, как идет работа по уборке снега. Он отметил, что с начала года инспекцией рассмотрено более 160 жалоб от омичей на некачественную уборку, при этом в 36 случаях пришлось даже выписать предписание, чтобы нарушение было устранено.
Также Александр Киреев напомнил омичам, что факт публикации фото с описанием проблемы в социальных сетях сам по себе не является обращением, так как сложно идентифицировать написавшего. Зачастую нет конкретного адреса и ФИО обратившегося. Но тем не менее, такие жалобы инспекция также берет на контроль.
С начала года было возбуждено 2 административных дела в отношении управляющих компаний. Вадим Киреев также отметил, что для его ведомства главное не наказание, а результат. Отдельное внимание уделяется контролю за текущей уборкой территорий. Проверка работы управляющих компаний ведомством проводится регулярно.
«При обращении мы стараемся связаться с управляющей компанией, используем превентивные меры воздействия, чтобы управляющая компания вышла и сделала работу. Используем практику профилактических визитов — тоже рычаг воздействия», — отметил Александр Киреев.
Также руководитель госжилинспекции напомнил, что любой омич может пожаловаться на некачественную уборку снега. Для этого есть несколько вариантов:
Первый вариант — прийти лично по адресу: ул. Некрасова, 3, обязательно взять с собой паспорт;
Второй — написать обращение через «Госуслуги», где есть ссылка «Задать вопрос»;
Третий — через платформу ГИС «ЖКХ»;
Четвертый — через мобильное приложение «Госуслуги. Дом».
С начала года в ГЖИ поступило свыше 500 обращений на разные темы. А в целом за год ведомство регистрирует около 27 тысяч заявок, связанных с темой ЖКХ.
Ранее мы рассказывали, что в Омске изменят правила благоустройства и уборки снега с 1 марта 2025 года.