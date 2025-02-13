Омичи 160 раз жаловались на некачественную уборку снега в 2025 году

Сегодня начальник Госжилинспекции Омской области Александр Киреев на пресс-конференции с журналистами рассказал, как идет работа по уборке снега. Он отметил, что с начала года инспекцией рассмотрено более 160 жалоб от омичей на некачественную уборку, при этом в 36 случаях пришлось даже выписать предписание, чтобы нарушение было устранено.