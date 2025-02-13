Почти 27 тысяч школьников Краснодарского края сдадут ЕГЭ

Подача заявлений завершилась 1 февраля.
Как рассказала заместитель главы Краснодарского края Анна Минькова в телеграм-канале, русский язык сдадут примерно 26 тысяч человек. Среди предметов по выбору, наибольшую популярность в этом году завоевала профильная математика, на которую зарегистрировались 13,1 тысячи школьников.
Математика базового уровня была выбрана 12,4 тысячами выпускников. Также остаётся востребованным обществознание, которое намерены сдавать 11,2 тысячи человек, хотя популярность этого предмета снизилась на 2%.
Вице-губернатор сообщила, что наблюдается рост интереса к таким дисциплинам, как биология, химия, информатика и физика. Это свидетельствует о том, что всё больше школьников ориентируются на будущие карьеры в области медицины и технологий, добавила Минькова.
На Кубани есть потребность в специалистах, которые смогут решать актуальные задачи и вносить свой вклад в развитие науки и здравоохранения. Замглавы края подчеркнула, что власти региона поддерживают инициативных и талантливых студентов, помогая им достигать успехов в учебе и профессии.