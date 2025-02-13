К 80-летию Победы: «Союзмультфильм» восстановит ленты, снятые в Самарканде

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. «Союзмультфильм» представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 20 анимационных фильмов, созданных в военное и послевоенное время в восстановленном качестве, в их числе ленты, снятые во время эвакуации в Самарканд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.