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К 80-летию Победы: «Союзмультфильм» восстановит ленты, снятые в Самарканде

Восстановленные ленты покажут в рамках спецпоказов и мероприятий в честь знаковой даты.

Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. «Союзмультфильм» представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 20 анимационных фильмов, созданных в военное и послевоенное время в восстановленном качестве, в их числе ленты, снятые во время эвакуации в Самарканд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Проект реализуют при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Реставрация включает в себя устранение технических дефектов, возникших из-за естественного устаревания пленки, добавили в пресс-службе.

«Коллекция восстановленных фильмов будет состоять из нескольких блоков — анимационные фильмы — “агитки”, ленты, производство которых было осуществлено во время эвакуации в г. Самарканд (Узбекская ССР), а также картины, созданные в послевоенные годы, посвященные памяти Великой Отечественной Войны», — говорится в сообщении.

Восстановленные ленты покажут в рамках спецпоказов и мероприятий в честь знаковой даты.