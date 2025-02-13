Около 400 тысяч белорусских детей пройдут оздоровление этим летом

«В этом году тоже ожидаем, что у нас численность стационарных лагерей не уменьшится. Будем активно проводить смены и на арендованной базе. Ставится задача, что в каждом стационарном лагере будет проведено не менее четырех смен, а в наиболее востребованных это будет пять, а где-то и шесть смен за летний период», — добавил заместитель руководителя профильного центра.