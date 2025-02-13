Около 400 тысяч белорусских детей пройдут оздоровление этим летом

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Спрос на оздоровление детей в лагерях Беларуси постоянно растет, но в стране делается все возможное, чтобы обеспечить желающих и нуждающихся в летнем оздоровлении, сообщил на пресс-конференции заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.
«Ожидается, что порядка 400 тысяч детей пройдут оздоровление этим летом, возможно, эта цифра будет и выше. На сегодняшний день финансирование, которое направляется на подготовку и организацию детской летней оздоровительной кампании, нам уже доведено. Более 70 миллионов белорусских рублей будет использовано для ее проведения», — проинформировал он.
Замдиректора центра считает, что этих средств будет вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности желающих и нуждающихся в оздоровлении детей.
«Конечно же, акценты делаются в первую очередь на загородное оздоровление, где достигается большая оздоровительная эффективность», — добавил он.
Сохранение материально-технической базы.
«Очень серьезное внимание уделяется сохранению материально-технической базы загородного оздоровления. Сегодня в республике 148 стационарных полноценных детских лагерей. И тенденция, которая была ранее, когда лагеря закрывались, нет, в последние годы мы наблюдаем только прирост», — сказал Цай.
Например, в прошлом году добавилось два объекта: в 2023 году было 146 стационарных лагерей, в 2024-м их уже стало 148.
«В этом году тоже ожидаем, что у нас численность стационарных лагерей не уменьшится. Будем активно проводить смены и на арендованной базе. Ставится задача, что в каждом стационарном лагере будет проведено не менее четырех смен, а в наиболее востребованных это будет пять, а где-то и шесть смен за летний период», — добавил заместитель руководителя профильного центра.