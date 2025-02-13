Работу мясокомбината в Ростовской области приостановили из-за скотомогильника

Мясокомбинат в Ростовской области незаконно выбрасывал останки забитых животных, кости и черепа. Всего на месте скотомогильника нашли больше 20 тонн отходов, сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Производство мясной продукции на предприятии велось без оформления ветеринарных документов на биологические отходы, — отметили в надзорном ведомстве.
Как оказалось, нарушения на площадке до этого также фиксировали в 2023 и 2024 годах. Каждый раз предприятие просили устранить потенциальную угрозу для людей и животных, но обращения проверяющих были проигнорированы.
В декабре 2024 года был составлен административный протокол, а в феврале 2025 года работу предприятия через суд приостановили на 30 суток. Исполнение этого решения должны проконтролировать судебные приставы.
Напомним, ранее одного из индивидуальных предпринимателей поймали на махинациях со сроком годности охлажденной курицы.