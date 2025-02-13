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Школы Самарской области наберут более 34 тысяч первоклассников в 2025 году

В Самарской области подать заявления в первые классы можно будет с 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В школах Самарской области вскоре стартует приемная кампания в первые классы. В 2025 году за парту впервые сядут более 34 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-службе регионального министерства образования и науки.

В Самаре первоклассниками станут 12 761 ученик. Это на тысячу меньше, чем в прошлом году. В Тольятти образовательные учреждения примут 6 488 детей.

Подать заявление можно будет уже с 1 апреля с 9:00 через Госуслуги, лично в школе или по почте. Предварительное заполнение бланков на портале ЕПГУ будет доступно с 17 марта. Прием заявок в школы, закрепленные за местами регистрации, завершится 30 июня.

Напомним, в прошлом году Школа в Самарской области набрала 29 первых классов. Образовательный центр «Южный город» принял 930 первоклашек.

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