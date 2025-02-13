Школы Самарской области наберут более 34 тысяч первоклассников в 2025 году

Подать заявление можно будет уже с 1 апреля с 9:00 через Госуслуги, лично в школе или по почте. Предварительное заполнение бланков на портале ЕПГУ будет доступно с 17 марта. Прием заявок в школы, закрепленные за местами регистрации, завершится 30 июня.