6-летнюю девочку, пострадавшую в аварии, эвакуируют на вертолете в Уфу

Пострадавшую в ДТП шестилетнюю девочку санитарной авиацией доставят в Уфу. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Инцидент произошел в Миякинском районе. Автомобиль, в котором была пострадавшая, в момент аварии съехал с обочины. Девочка серьезно травмировалась, на скорой ее доставили в Миякинскую центральную районную больницу.
Была проведена телемедицинская консультация с заведующим нейрохирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы Айратом Тимершиным, после чего специалисты решили эвакуировать ребенка в Уфу.
По словам Айрата Рахматуллина, врачи санитарной авиации дежурят круглосуточно, без выходных и праздников.
— В любую минуту они готовы отправиться в полет, чтобы спасти пациента или провести онлайн консультацию. Всего с начала года санитарная авиация выполнила 10 вылетов и 258 выездов. Эвакуировано 102 пациента, — заявил глава Минздрава Башкирии.
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