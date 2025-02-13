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6-летнюю девочку, пострадавшую в аварии, эвакуируют на вертолете в Уфу

Пострадавшую в ДТП 6-летнюю девочку санавиацией доставят в Уфу.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшую в ДТП шестилетнюю девочку санитарной авиацией доставят в Уфу. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в Миякинском районе. Автомобиль, в котором была пострадавшая, в момент аварии съехал с обочины. Девочка серьезно травмировалась, на скорой ее доставили в Миякинскую центральную районную больницу.

Была проведена телемедицинская консультация с заведующим нейрохирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы Айратом Тимершиным, после чего специалисты решили эвакуировать ребенка в Уфу.

По словам Айрата Рахматуллина, врачи санитарной авиации дежурят круглосуточно, без выходных и праздников.

— В любую минуту они готовы отправиться в полет, чтобы спасти пациента или провести онлайн консультацию. Всего с начала года санитарная авиация выполнила 10 вылетов и 258 выездов. Эвакуировано 102 пациента, — заявил глава Минздрава Башкирии.

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