В минздраве Крыма прокомментировали информацию об опасных родах

В декабре прошлого года в Симферополе организовали процессуальную проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родов. Сообщалось, что медперсонал применил запрещенный метод — «выдавливание» ребенка. Было возбуждено уголовное дело. В четверг в соцсетях появилась информация о других пострадавших от действий медперсонала женщинах и детях. Следком и прокуратура Крыма организовали проверки.