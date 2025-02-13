В минздраве Крыма прокомментировали информацию об опасных родах

В декабре прошлого года в Симферополе организовали процессуальную проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родов. Сообщалось, что медперсонал применил запрещенный метод — «выдавливание» ребенка. Было возбуждено уголовное дело. В четверг в соцсетях появилась информация о других пострадавших от действий медперсонала женщинах и детях. Следком и прокуратура Крыма организовали проверки.
«По факту оказания медицинской помощи роженицам в ГБУЗ РК “Симферопольский клинический родильный дом № 2” Министерством здравоохранения Республики Крым проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности», — прокомментировали в минздраве.
11 декабря в минздраве Крыма сообщили о проверке по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме № 2. Дело о травмировании ребенка было поставлено на контроль главы российского следствия Александра Бастрыкина.