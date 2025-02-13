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«Гордорстрой» сказал, что максимум месяц потребуется на решение транспортного коллапса из-за закрытия моста в Минске

Транспортный коллапс из-за закрытия моста в Минске решится максимум за месяц.

Источник: Комсомольская правда

Закрытие путепровода в Минске вызвало транспортный коллапс, пишет БелТА.

При этом в «Гордорстрое» сказали, что ситуация, сложившаяся в связи с ремонтом путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской, находится под контролем.

Напомним, что мост между улицей Московской и проспектом Независимости закрылся в Минске 8 февраля практически до конца 2025 года.

По словам директора «Гордорстроя» Сергея Панева, пробки в Минске после закрытия моста не стали критичными для функционирования городских служб. Хотя в часы пик — утром и вечером движение затрудняется. Однако ГАИ продолжает работать над регулировкой транспортных потоков.

— В течение максимум месяца мы ожидаем стабилизации ситуации, войдем в нормальный режим работы, — прокомментировал чиновник.

Панев обратил внимание на то, что минчане понемногу адаптируются к изменениям, выбирают альтернативные маршруты, используют информацию о пробках, в том числе каналы Минтранса, ГАИ и популярных систем навигации. В «Гордорстрое» сказали, что при необходимости будут применены корректирующие меры.

Также контролируется работа общественного транспорта, и пока из-за закрытия моста не потребовалось серьезных изменений в графике работы метрополитена, электричек, автобусов и троллейбусов. Также были внесены точечные корректировки в организации дорожного движения, например, были установлены дополнительные барьеры, скорректированы радиусы поворотов для городского транспорта.

— Увеличилась нагрузка на первое транспортное кольцо, мы обратили внимание, что пошло перераспределение, больше едут через Немигу, на Маяковского, на Могилевскую, Партизанский проспект также в какой-то части задействован, — оценил глава «Гордорстроя».

А также отметил, что в работах по реконструкции путепровода задействованы сейчас около 40 человек, работы идут круглосуточно в три смены для соблюдения графика. Ожидается, что движение по обновленному путепроводу возобновится к концу года.

Также БЖД сообщала, что график поездов меняется из-за закрытия моста в центре Минска.

И еще ГАИ сообщила, как объезжать закрытый мост в центре Минска.

Тем временем самая дорогая квартира в Минске продана за 425 тысяч долларов.