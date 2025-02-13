В Омске умерла почетный архитектор России Ольга Колесникова

Почетный архитектор России Ольга Колесникова умерла 12 февраля. Ей было 63 года. Прощание с Ольгой Колесниковой пройдёт в пятницу, 14 февраля, на Партизанской, 20 в 15:00.
Ольга Колесникова — член Союза архитекторов России, почетный архитектор России, медалист ЦП САР «За преданность содружеству Зодчих». С 1985 по 2012 годы она работала в «Омскгражданпроекте». При непосредственном участии Колесниковой были разработаны такие масштабные для Омска архитектурные проекты, как памятник маршалу Жукову, жилой комплекс по ул. 10 лет Октября, архитектурное оформление метромоста, здание пристройки к администрации Омска. Также она принимала активное участие в разработке архитектурных проектов по всей стране.
Редакция «АиФ в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ольги Колесниковой.