В Омске умерла почетный архитектор России Ольга Колесникова

Ольга Колесникова — член Союза архитекторов России, почетный архитектор России, медалист ЦП САР «За преданность содружеству Зодчих». С 1985 по 2012 годы она работала в «Омскгражданпроекте». При непосредственном участии Колесниковой были разработаны такие масштабные для Омска архитектурные проекты, как памятник маршалу Жукову, жилой комплекс по ул. 10 лет Октября, архитектурное оформление метромоста, здание пристройки к администрации Омска. Также она принимала активное участие в разработке архитектурных проектов по всей стране.