Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске умерла почетный архитектор России Ольга Колесникова

Прощание с ней состоится в пятницу, 14 февраля.

Почетный архитектор России Ольга Колесникова умерла 12 февраля. Ей было 63 года. Прощание с Ольгой Колесниковой пройдёт в пятницу, 14 февраля, на Партизанской, 20 в 15:00.

Ольга Колесникова — член Союза архитекторов России, почетный архитектор России, медалист ЦП САР «За преданность содружеству Зодчих». С 1985 по 2012 годы она работала в «Омскгражданпроекте». При непосредственном участии Колесниковой были разработаны такие масштабные для Омска архитектурные проекты, как памятник маршалу Жукову, жилой комплекс по ул. 10 лет Октября, архитектурное оформление метромоста, здание пристройки к администрации Омска. Также она принимала активное участие в разработке архитектурных проектов по всей стране.

Редакция «АиФ в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ольги Колесниковой.