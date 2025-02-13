В Волгограде с мигрантами будут действовать по-новому

Главной темой обсуждения стали важные изменения в миграционном законодательстве, которые вступили в силу с 5 февраля 2025 года. Одним из ключевых нововведений стало создание реестра контролируемых лиц. Этот реестр будет содержать информацию об иностранных гражданах, которые утратили законные основания для пребывания в России. Работодатели смогут оперативно проверять статус потенциальных сотрудников, что поможет минимизировать риски и избежать проблем с законом. Реестр будет обновляться четыре раза в сутки, и доступ к нему получат не только государственные органы, но и обычные граждане, работодатели, банки и другие организации.