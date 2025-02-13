В Волгограде с мигрантами будут действовать по-новому

На зональном совещании в Волгоградской области представители управления по вопросам миграции ГУ МВД России провели встречу с трудовыми коллективами и сельхозпроизводителями.
Главной темой обсуждения стали важные изменения в миграционном законодательстве, которые вступили в силу с 5 февраля 2025 года. Одним из ключевых нововведений стало создание реестра контролируемых лиц. Этот реестр будет содержать информацию об иностранных гражданах, которые утратили законные основания для пребывания в России. Работодатели смогут оперативно проверять статус потенциальных сотрудников, что поможет минимизировать риски и избежать проблем с законом. Реестр будет обновляться четыре раза в сутки, и доступ к нему получат не только государственные органы, но и обычные граждане, работодатели, банки и другие организации.
С 5 февраля 2025 года для иностранцев, включенных в реестр, введены серьезные ограничения. Им будет запрещено выезжать за пределы региона или муниципального образования, где они находятся, приобретать недвижимость или транспортные средства, регистрировать имущество, заключать или расторгать брак, открывать банковские счета, устраиваться на работу, а также устраивать своих детей в детские сады или школы. Под запретом окажутся даже такие повседневные действия, как покупка билетов или управление транспортными средствами.
Кроме того, с 1 апреля 2025 года вступят в силу изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь иностранные граждане и лица без гражданства смогут получать образование в российских учебных заведениях только при условии законного пребывания на территории страны. Это еще один шаг к ужесточению контроля за миграционными процессами.
В волгоградской полиции напомнили о серьезной ответственности за нарушения миграционного законодательства. Штрафы за несоблюдение правил могут быть значительными, а в некоторых случаях возможно даже приостановление деятельности компании. Поэтому работодателям важно внимательно следить за изменениями в законодательстве и своевременно проверять статус своих иностранных сотрудников.