В Омске появится новый троллейбусный маршрут

Левобережье Омска получит новый троллейбусный маршрут. Об этом стало известно на заседании комитета Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры. Директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец сообщил, что запуск запланирован на 2025 год.
Новый маршрут соединит микрорайон «Зелёная река» и железнодорожный вокзал, проходя через Ленинградский мост. Временное название маршрута — № 7 М, в дальнейшем он станет просто «семёркой».
Вадим Кормилец не назвал конкретных сроков запуска, пояснив, что для этого необходимо обустроить разворотную площадку и диспетчерский пункт в микрорайоне «Зелёная река».
Что касается других троллейбусных маршрутов на Левобережье — № 5 и № 10, — то они будут запущены после окончания ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.
Новый троллейбусный маршрут должен улучшить транспортную доступность для жителей Левобережья и обеспечить удобное сообщение с железнодорожным вокзалом. «Семёрка» станет важным элементом городской транспортной сети и сделает передвижение по городу более комфортным для омичей.