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Сотрудники ГК ЧС спасли угодившего в беду кумертауского кота

В Кумертау спасатели пришли на помощь попавшему в беду коту.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 февраля, в башкирском городе Кумертау сотрудники Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям пришли на помощь попавшему в беду коту. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Питомец застрял в нише между балконом первого этажа и землей, и его хозяйка обратилась за помощью в экстренные службы.

Спасатели Госкомитета по ЧС прибыли на место инцидента, освободили кота и вернули его хозяйке.

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