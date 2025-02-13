Сотрудники ГК ЧС спасли угодившего в беду кумертауского кота

Сегодня, 13 февраля, в башкирском городе Кумертау сотрудники Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям пришли на помощь попавшему в беду коту. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Питомец застрял в нише между балконом первого этажа и землей, и его хозяйка обратилась за помощью в экстренные службы.
Спасатели Госкомитета по ЧС прибыли на место инцидента, освободили кота и вернули его хозяйке.
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