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Тренер сборной Беларуси Ирина Лепарская высказалась об отставке Ирины Винер

Тренер белорусских гимнасток Лепарская высказалась об отставке Винер.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская высказалась о решении Ирины Винер уйти в отставку с поста главного тренера сборной России, пишет ТАСС.

— Ирина Александровна — мудрая женщина, если она приняла такое решение, то понимает, зачем это сделала, — сказала Лепарская.

Тренер белорусских гимнасток также отметила вклад коллеги в развитие вида спорта:

— Ее вклад в развитие мировой художественной гимнастики огромен, тут даже обсуждать нечего. Разве есть кто-то на планете Земля, кто считает по-другому?

Напомним, что 12 февраля Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она возглавляла сборную с 2001 года.

Ранее мы писали, что произошло после поражения Арины Соболенко от россиянки Александровой на турнире в Дохе: «Целую неделю все еще думала об этом».