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Правила приобретения домов на деньги маткапитала изменились в Ростовской области

В Ростовской области теперь должны проверять дома, приобретаемые на деньги маткапитала.

Источник: Комсомольская правда

С 2025 года в Ростовской области средства материнского капитала на дом или часть жилья можно будет потратить только после оформления заключения о пригодности постройки для проживания. Об этом рассказали в донском отделении СФР.

Документ о пригодности помещений должны выдавать комиссии, состоящие из представителей жилинспекции, Роспотребнадзора и других ведомств.

— Положительное заключение по недвижимости можно получить в районной администрации. После этого владелец сертификата с оформленным заключением комиссии должен обратиться в СФР и подать заявление о распоряжении средствами, — уточнила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

В прошлом году в регионе выдали 20,6 тысячи сертификатов на материнский капитал. Улучшение жилищных условий оказалось самым популярным направлением для распоряжения средствами. Также люди выбирают поддержку в виде ежемесячной выплаты и трат на образование детей.

Напомним, с 2024 года заявление на покупку дома или квартиры стало проще подать через «Госуслуги». Теперь родителям не нужно вручную вводить данные о недвижимости, сервис ОСФР по Ростовской области объединен с сервисами Росреестра.