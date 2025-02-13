Правила приобретения домов на деньги маткапитала изменились в Ростовской области

С 2025 года в Ростовской области средства материнского капитала на дом или часть жилья можно будет потратить только после оформления заключения о пригодности постройки для проживания. Об этом рассказали в донском отделении СФР.
Документ о пригодности помещений должны выдавать комиссии, состоящие из представителей жилинспекции, Роспотребнадзора и других ведомств.
— Положительное заключение по недвижимости можно получить в районной администрации. После этого владелец сертификата с оформленным заключением комиссии должен обратиться в СФР и подать заявление о распоряжении средствами, — уточнила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
В прошлом году в регионе выдали 20,6 тысячи сертификатов на материнский капитал. Улучшение жилищных условий оказалось самым популярным направлением для распоряжения средствами. Также люди выбирают поддержку в виде ежемесячной выплаты и трат на образование детей.
Напомним, с 2024 года заявление на покупку дома или квартиры стало проще подать через «Госуслуги». Теперь родителям не нужно вручную вводить данные о недвижимости, сервис ОСФР по Ростовской области объединен с сервисами Росреестра.