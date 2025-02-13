Пестициды негативно влияют на жизнедеятельность свыше 800 видов флоры и фауны

ТАСС, 13 февраля. Китайские и европейские экологи выяснили, что массовое применение пестицидов затрагивает не только популяции сорняков и насекомых-вредителей, но негативно влияет на жизнь свыше 800 видов земной флоры и фауны, играющей важную роль в работе экосистем по всей Земле. Об этом сообщила пресс-служба Центра экологии и гидрологии Великобритании (UKCEH).
«Наше исследование впервые обрисовало глобальную картину того, как пестициды влияют на окружающую среду. Они являются необходимым злом: без них мы не сможем производить нормально пищу, а фермеры останутся без доходов. Тем не менее, собранные нами сведения подчеркивают необходимость введения мер и практик, сокращающих их использование», — заявил научный сотрудник UKCEH Бен Вудкок, чьи слова приводит пресс-служба центра.
Экологи пришли к такому выводу в рамках проекта, в котором европейские и китайские экологи проанализировали и объединили результаты свыше 1,7 тыс. исследований, авторы которых изучали действие свыше 400 разновидностей пестицидов, фунгицидов и гербицидов на экосистемы в нескольких десятках странах мира. В общей сложности ученые изучили свыше 20 тыс. эффектов, которые эти вещества в теории могут оказывать на природу.
Проведенный учеными анализ показал, что массовое применение пестицидов сильно затрагивает жизнедеятельность более 800 видов животных, растений, грибков и беспозвоночных живых существ. Так, применение всех классов этих веществ в среднем замедляет скорость роста млекопитающих на 10%, а также существенным образом замедляет их размножение (на 20−30%). Также их применение вело к заметным переменам в поведении животных.
Особенно сильно эти негативные эффекты были выражены в популяциях диких животных и птиц при использовании инсектицидов, что ученые связывают с токсическим воздействием препаратов на нервную систему позвоночных. Применение же фунгицидов сильнее всего затрагивало популяции почвенной микрофлоры, в результате чего произошло не только замедление их размножения, но и существенные перемены в активности большого числа ферментов.
Ученые также не зафиксировали серьезных различий в токсическом воздействии старых и новых поколений пестицидов, что ставит под сомнение утверждения их производителей о том, что новые отравляющие вещества более точечно воздействуют на сорняки, болезни и вредителей. Все это подчеркивает необходимость разработки более безопасных пестицидов, а также введения мер, стимулирующих фермеров и агрокомпании минимизировать их использование, подытожили экологи.