Пестициды негативно влияют на жизнедеятельность свыше 800 видов флоры и фауны

Ученые также не зафиксировали серьезных различий в токсическом воздействии старых и новых поколений пестицидов, что ставит под сомнение утверждения их производителей о том, что новые отравляющие вещества более точечно воздействуют на сорняки, болезни и вредителей. Все это подчеркивает необходимость разработки более безопасных пестицидов, а также введения мер, стимулирующих фермеров и агрокомпании минимизировать их использование, подытожили экологи.