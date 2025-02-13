На выходных в Уфе снова состоятся сельскохозяйственные ярмарки

15 и 16 февраля в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которой жители и гости столицы Башкирии смогут приобрести продукцию напрямую от производителей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В субботу торговые точки будут организованы возле парка «Волна», на площадке по улице Рабкоров, 20, на площади имени Серго Орджоникидзе и перед Дворцами спорта и молодежи.
— В воскресенье ярмарки продолжатся, за исключением площадок возле парка «Волна» и перед Дворцом молодежи, — сообщает мэрия.
В оба дня ярмарки будут работать с 09:00 до 16:00.
Городские власти пригласили к участию в ярмарках всех желающих представить свою продукцию республиканских сельхозтоваропроизводителей.
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