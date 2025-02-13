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В Омске шесть УК числятся в «хронических должниках» за воду

Общая сумма долга на данный момент превысила 1 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Омские управляющие компании не могут рассчитаться перед ресурсоснабжающей организацией по долгам. Сегодня в пресс-службе АО «Росводоканал Омск» озвучили список самых злостных неплательщиков среди управляющих компаний региона.

Так в топ должников вошли шесть компаний, которые в общей сложности недоплатили по счетам за воду более 200 млн рублей.

«Это ООО УК “НН”, АО “Наш Сервис”, ООО УК “Вектор”, ТСЖ Круговое, ТСЖ “На Спартаковской-9”, ТСЖ “Муромцева-91”, — отметили в АО “Росводоканал Омск”.

Всего же за воду, с учетом долга омичей-физлиц, организация недополучила более 1 млрд рублей. В пресс-службе также добавили, что работа по взысканию задолженностей активно ведется через судебные инстанции.

Ранее мы писали, что омичи получат квитанции с перерасчетом за отопление за 2024 год.