В Омске шесть УК числятся в «хронических должниках» за воду

Омские управляющие компании не могут рассчитаться перед ресурсоснабжающей организацией по долгам. Сегодня в пресс-службе АО «Росводоканал Омск» озвучили список самых злостных неплательщиков среди управляющих компаний региона.
Так в топ должников вошли шесть компаний, которые в общей сложности недоплатили по счетам за воду более 200 млн рублей.
«Это ООО УК “НН”, АО “Наш Сервис”, ООО УК “Вектор”, ТСЖ Круговое, ТСЖ “На Спартаковской-9”, ТСЖ “Муромцева-91”, — отметили в АО “Росводоканал Омск”.
Всего же за воду, с учетом долга омичей-физлиц, организация недополучила более 1 млрд рублей. В пресс-службе также добавили, что работа по взысканию задолженностей активно ведется через судебные инстанции.
Ранее мы писали, что омичи получат квитанции с перерасчетом за отопление за 2024 год.