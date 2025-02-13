Найден способ замедлить в шесть раз накопление усталости металла для самолетов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Института механики сплошных сред УрО РАН нашли способ в шесть раз повысить усталостную долговечность металла для деталей газотурбинных двигателей и нефте- и газопроводов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Во время эксплуатации такие изделия подвергаются высоким нагрузкам, из-за которых на их поверхности образуются микротрещины, приводящие к разрушению деталей. Авторы предложили метод металлообработки с помощью лазера.
«Лазерное ударное упрочнение позволяет сдерживать развитие микротрещин, значительно продлевая ресурс детали. Ученые ПНИПУ и Института механики сплошных сред УрО РАН определили режим обработки, при котором усталостная долговечность изделия увеличивается в шесть раз», — говорится в сообщении.
В процессе такой обработки высокоэнергетическое импульсное лазерное излучение, воздействуя на материал ударной нагрузкой, меняет микроструктуру поверхности и формирует упрочненный слой до 1 мм, уточнили в ПНИПУ. Авторы проводили исследования на базе комплекса, созданного в Институте механики сплошных сред УрО РАН и позволяющего проводить серийную обработку промышленных деталей.
«[Ученые] установили режим лазерной ударной обработки, после применения которого можно повысить внешнюю эксплуатационную нагрузку на детали с 10 кН до 16,5 кН без снижения усталостной долговечности. Полученные результаты исследования могут быть полезны в создании долговечных и надежных промышленных ответственных изделий», — пояснили в пресс-службе вуза.
Исследование поддержано Российским научным фондом.