Найден способ замедлить в шесть раз накопление усталости металла для самолетов

«[Ученые] установили режим лазерной ударной обработки, после применения которого можно повысить внешнюю эксплуатационную нагрузку на детали с 10 кН до 16,5 кН без снижения усталостной долговечности. Полученные результаты исследования могут быть полезны в создании долговечных и надежных промышленных ответственных изделий», — пояснили в пресс-службе вуза.