В Краснодаре первый муниципальный приют для животных откроют в мае. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Строительство приюта в поселке Березовом завершено. Помещение готово к эксплуатации. В настоящее время для учреждения закупают оборудование.
Кроме того, идеит работа по созданию муниципального бюджетного учреждения. Оно будет управлять работой приюта.
Для приюта закупили оргтехнику, офисную мебель, специализированные автомобили. Принимаются коммерческие предложения для закупки медоборудования и ветеринарных принадлежностей, пишет 93.RU.
Напомним, строительство приюта для животных в Краснодаре началось осенью 2023 года.