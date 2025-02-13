Свадьба детей главных раввинов России и Одессы прошла в Израиле

В Израиле состоялась свадьба детей главного раввина России Берла Лазара и раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа. Церемония прошла на двух языках — русском и иврите, и по традициям иудаизма. Пригласили на мероприятие около 200 человек. Список гостей не раскрывался, однако известно, что среди приглашенных были видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также известные люди, в том числе рэпер Джиган. Что еще известно о свадьбе — в материале «Газеты.Ru».