Эксперт Козлов: нейросети в РФ будут проектировать антибиотики через пять лет

«По научным статьям, которые публикуются, можно однозначно сделать вывод, что вся ведущая “фарма” мира активно, на очень большой скорости движется в сторону расширения возможностей по проектированию новых химических соединений на базе ИИ. Если говорить о России, то к 2030 году достаточно большой спектр лекарственных средств будет проектироваться и разрабатываться с активным использованием отечественных нейросетей, что усилит суверенитет и устойчивость нашей страны в такой важной отрасли как здравоохранение и защита жизни граждан», — считает Козлов.