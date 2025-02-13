Эксперт Козлов: нейросети в РФ будут проектировать антибиотики через пять лет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Антибиотики и другие препараты в России будут создаваться с активным использованием нейросетей уже к 2030 году. Технологический задел для этого есть, рассказал ТАСС эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Нейронет» (Neuronet) Владимир Козлов.
Он отметил, что сегодня развивающие ИИ подразделения уже действуют в ряде российских фармкомпаний. Они занимаются развитием систем для поиска новых химических соединений.
«По научным статьям, которые публикуются, можно однозначно сделать вывод, что вся ведущая “фарма” мира активно, на очень большой скорости движется в сторону расширения возможностей по проектированию новых химических соединений на базе ИИ. Если говорить о России, то к 2030 году достаточно большой спектр лекарственных средств будет проектироваться и разрабатываться с активным использованием отечественных нейросетей, что усилит суверенитет и устойчивость нашей страны в такой важной отрасли как здравоохранение и защита жизни граждан», — считает Козлов.
Он отметил, что преимущество ИИ в этой области заключается в том, что нейросети способны ускорить анализ больших данных и предложить нестандартные решения.
«При этом нельзя забывать, что формирование новых видов антибиотиков и других лекарств — это не только проектирование, но и клинические исследования и процесс получения допуска на рынок. Эта часть, оставшаяся, пожалуй, неизменной, не позволит сильно нарастить скорость вывода препаратов на рынок. Однако нейросети значительно сократят сроки разработки новых видов лекарств», — заключил эксперт.
Гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet («ТехНет») НТИ Антон Аверьянов в свою очередь не исключил, что «непубличные ИИ-продукты, применяемые фармкомпаниями для поиска антибиотиков, уже используются в мире», однако пока о конкретных результатах информации нет. «Разработка отечественных систем для этих целей ведется полным ходом», — добавил Аверьянов.