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Журналисты протестировали работу нижегородских станций метро

Больше всего загрязнений выявлено на станции «Московская».

Станция «Московская» оказалась самой грязной из нижегородских станций метро. Здесь большой пассажиропоток, поэтому не всегда получается оперативно навести порядок; на полу и ступенях появляются грязные следы, пишет ИА «В городе N», чьи журналисты протестировали работу подземки.

«В переходе обнаружены не слишком чистые стены», — констатирует «ревизор».

Кроме того, местами грязь и даже лужи замечены на станции «Заречной».

Незначительные загрязнения обнаружены и на нескольких других станциях.

Ранее сообщалось, что подземный переход перед станцией метро «Московская» превратился в отхожее место.

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