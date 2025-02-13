Журналисты протестировали работу нижегородских станций метро

Станция «Московская» оказалась самой грязной из нижегородских станций метро. Здесь большой пассажиропоток, поэтому не всегда получается оперативно навести порядок; на полу и ступенях появляются грязные следы, пишет ИА «В городе N», чьи журналисты протестировали работу подземки.