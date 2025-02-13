Журналисты протестировали работу нижегородских станций метро

Станция «Московская» оказалась самой грязной из нижегородских станций метро. Здесь большой пассажиропоток, поэтому не всегда получается оперативно навести порядок; на полу и ступенях появляются грязные следы, пишет ИА «В городе N», чьи журналисты протестировали работу подземки.
«В переходе обнаружены не слишком чистые стены», — констатирует «ревизор».
Кроме того, местами грязь и даже лужи замечены на станции «Заречной».
Незначительные загрязнения обнаружены и на нескольких других станциях.
Ранее сообщалось, что подземный переход перед станцией метро «Московская» превратился в отхожее место.