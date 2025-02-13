В центре Ростова из-за нового порыва 49 домов остались без отопления

В центре Ростова-на-Дону в 49 многоэтажных домах прекратили подачу отопления. Причиной отключения стала коммунальная авария. Об этом в своем телеграм-канале рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
— В Кировском районе по улице Соколова, 47 был обнаружен дефект на теплотрассе, — уточнил глава министерства. — В связи с этим временно остановлена подача тепла в 49 многоквартирных домах. В зону ограничения попадают жильцы МКД по улицам: Текучева, Пушкинская, Горького и Красноармейская. Восстановлением занимаются специалисты компании «Ростовские тепловые сети».
Напомним, это не первая коммунальная авария на этой неделе, из-за которой центр города остается без тепла. Так, 11 февраля из-за порыва на теплотрассе диаметром 1000 миллиметров на улице Толмачева в Западном жилом массиве жильцы 350 домов в Кировском районе донской столицы оказались в квартирах с едва теплыми батареями.
Заменить участок трубопровода удалось вчера вечером. По словам и.о. министра ЖКХ, система долго заполнялась водой, и подавать тепло в дома стали уже 13 февраля. Так что теперь, после полного отключения ресурса, жильцы 49 домов в центре города, которые утром покидали холодные квартиры из-за одного порывы, рискуют вечером вернуться в более холодные помещения из-за другого.