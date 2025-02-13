В центре Ростова из-за нового порыва 49 домов остались без отопления

Заменить участок трубопровода удалось вчера вечером. По словам и.о. министра ЖКХ, система долго заполнялась водой, и подавать тепло в дома стали уже 13 февраля. Так что теперь, после полного отключения ресурса, жильцы 49 домов в центре города, которые утром покидали холодные квартиры из-за одного порывы, рискуют вечером вернуться в более холодные помещения из-за другого.