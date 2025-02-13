Пушкина убил граф Монте-Кристо? Чиновники перепутали двух Дантесов

Прежде нашумела история про путаницу, когда дагестанского поэта Расула Гамзатова окрестили почти Газмановым. В сквере имени поэта есть памятная табличка, на которой он стал Газматовым. На этот раз досталось памяти самого Пушкина, чьё 225-летие широко отмечали в Северной столице. Чиновники из Минкульта лёгким росчерком пера назначили убийцей поэта Эдмона Дантеса, более известного как граф Монте-Кристо.
Как так получилось?
Место дуэли Пушкина с Дантесом на Чёрной речке — объект исторического и культурного наследия федерального значения. Это зафиксировано в постановлении Правительства РФ от 2001 года, приказе Министерства культуры РФ 2017 года и в распоряжении КГИОП от 11.01.2023 года. Во всех этих документах Дантес именуется как Э. Дантес, то есть Эдмон Дантес — главный персонаж романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Только Пушкина ранил на дуэли не вымышленный герой, а Жорж Шарль Дантес. Приёмный сын голландского дипломата Луи Геккерна, зять Натальи Гончаровой, супруги Александра Пушкина.
На ошибку — или опечатку, ведь буквы «э» и «ж» соседствуют на клавиатуре — обратила внимание юрист Юлия Коновалова. Она искала нужные документы по службе и наткнулась на текст приказа Министерства культуры, в котором Жоржу Дантесу поменяли имя. В течение двух лет продолжалась переписка Юлии с городским комитетом и Минкультом, которые то и дело кивали друг на друга, но на деле ничего не менялось.
А вы сначала докажите, что Дантес был не Эдмон!
«В ответ на мое обращение с просьбой исправить ошибку, пришел ответ из КГИОП. Где они написали, что ошибка есть. Но исправить ее не могут, пока не исправят в постановлении Правительства. Они сообщат в Министерство культуры Российской Федерации. Прошел год, изменений не последовало, — пишет в своём канале юрист. — В январе 2024 года я написала в Министерство культуры РФ с вопросом, почему до сих пор не исправлена ошибка. И получила ответ, что у Министерства культуры РФ нет оснований для внесения изменений, потому что о технической ошибке им должен сообщить КГИОП Санкт-Петербурга. А они не сообщили. Или кто-то должен провести государственную историко-культурную экспертизу и доказать, что Дантеса звали не Эдмон, Жорж Шарль».
В январе 2025 года пришёл ответ, что для исправления приказа Минкульта нужно исправить ошибку в постановлении Правительства РФ. Когда её исправит КГИОП Санкт-Петербурга и предоставит документы об этом, министерство исправит и приказ. Символично, что оповещение об этом Юлия получила в День памяти поэта — в понедельник, 10 февраля.
«2024 год был объявлен Президентом РФ годом Александра Сергеевича Пушкина. Но, Пушкина же, а не Дантеса, — добавляет она. — И есть ли смысла писать дальше обращения в КГИОП и Министерство культуры РФ?».
Иосиф Бродский побыл немного вице-губернатором.
В год 100-летия Расула Гамзатова в Калининском районе Петербурга обустроили сквер. Здесь на входе стоит стела, к которой прикреплены правила поведения на территории, а также краткая информация о самом поэте — с ошибкой в фамилии. Если бы не внимательные жители, чиновники и не обратили бы внимания на эту оплошность. В администрации района сослались на то, что ошибся подрядчик, и заверили: табличку уже переделывают, а все расходы понесёт виновник, то есть предприятие, где табличку изготовили.
Также орфографическую ошибку в клятве Гиппократа заметили петербуржцы у памятника подвигу медиков Учебном переулке. В слове «передавать» (Буду передавать поучения письменные и устные), вместо «а» выбита «о». Администрация больницы, около которой находится памятник, исправила ошибку в ближайшее время.
Был ещё курьёз, связанный документами. Подпись поэта Иосифа Бродского внезапно появилась под пояснительными записками к губернаторским законопроектам, которые разместили на сайте Законодательного собрания Петербурга. В карточки проектов тогдашнего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, вместо представителя градоначальника в парламенте Михаила Бродского авторство пояснительных записок приписали поэту Иосифу Бродскому. На сей раз согрешила информационная система «Кодекс», которая размещала документы на сайте.