Пушкина убил граф Монте-Кристо? Чиновники перепутали двух Дантесов

«В ответ на мое обращение с просьбой исправить ошибку, пришел ответ из КГИОП. Где они написали, что ошибка есть. Но исправить ее не могут, пока не исправят в постановлении Правительства. Они сообщат в Министерство культуры Российской Федерации. Прошел год, изменений не последовало, — пишет в своём канале юрист. — В январе 2024 года я написала в Министерство культуры РФ с вопросом, почему до сих пор не исправлена ошибка. И получила ответ, что у Министерства культуры РФ нет оснований для внесения изменений, потому что о технической ошибке им должен сообщить КГИОП Санкт-Петербурга. А они не сообщили. Или кто-то должен провести государственную историко-культурную экспертизу и доказать, что Дантеса звали не Эдмон, Жорж Шарль».