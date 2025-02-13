СК проверит причастность к преступлениям Зданевича, экс-мужа бегуньи Тимановской

Следственный комитет Беларуси проверяет информацию о причастности Арсения Зданевича к совершению преступлений, сообщает телеграм-канал ведомства.
В СК обратили внимание, что в феврале 2025-го в сети и соцсетях появилась информация о нахождении в Беларуси Арсения Зданевича, бывшего мужа легкоатлетки Кристины Тимановской. В ведомстве сказали, что публикации в интернете указывают на то, что Зданевич принимал участие в экстремистских акциях, направленных на дискредитацию Беларуси и действующей власти. Кроме того, его подозревают в использовании экстремистской символики и совершении иных действий, направленных на разжигание социальной вражды и розни. При этом интернет-пользователи ссылаются на бывшую жену Зданевича, бегунью Тимановскую, которая является участницей одного из экстремистских формирований и находится за границей.
— Начаты проверочные мероприятия по распространяемой в сети информации, — прокомментировали в СК.
Также в ведомстве сообщили, что на данном этапе рассматривается вопрос о возможности привлечения Зданевича к установленной законом ответственности. Принципиальную правовую оценку дадут каждому факту противоправной деятельности фигуранта.
Тем временем ГПК сказал о задержании двоих белорусов с аэростатическими шарами под Вороново.