СК проверит причастность к преступлениям Зданевича, экс-мужа бегуньи Тимановской

В СК обратили внимание, что в феврале 2025-го в сети и соцсетях появилась информация о нахождении в Беларуси Арсения Зданевича, бывшего мужа легкоатлетки Кристины Тимановской. В ведомстве сказали, что публикации в интернете указывают на то, что Зданевич принимал участие в экстремистских акциях, направленных на дискредитацию Беларуси и действующей власти. Кроме того, его подозревают в использовании экстремистской символики и совершении иных действий, направленных на разжигание социальной вражды и розни. При этом интернет-пользователи ссылаются на бывшую жену Зданевича, бегунью Тимановскую, которая является участницей одного из экстремистских формирований и находится за границей.