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В Апшеронске подростки устроили пикник у Вечного огня

СК проверяет информацию о подростках, устроивших пикник у Вечного огня в Апшеронске.

Источник: соцсети

Следователи проверят информацию о подростках, устроивших пикник у Вечного огня в Апшеронске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР п Краснодарскому краю.

Сведения о школьниках, которые могли осквернить мемориал, появились в соцсетях. По словам очевидцев, подростки отдыхали и ели на памятнике.

Процессуальную проверку организовали в Горячеключевском межрайонном следственном отделом.

«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личностей несовершеннолетних, очевидцев и всех обстоятельств произошедшего. Руководитель регионального следственного управления А. К. Маслов поставил ход проверки на контроль. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

СК