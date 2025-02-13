В Апшеронске подростки устроили пикник у Вечного огня

Следователи проверят информацию о подростках, устроивших пикник у Вечного огня в Апшеронске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР п Краснодарскому краю.
Сведения о школьниках, которые могли осквернить мемориал, появились в соцсетях. По словам очевидцев, подростки отдыхали и ели на памятнике.
Процессуальную проверку организовали в Горячеключевском межрайонном следственном отделом.
«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личностей несовершеннолетних, очевидцев и всех обстоятельств произошедшего. Руководитель регионального следственного управления А. К. Маслов поставил ход проверки на контроль. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.