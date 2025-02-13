Условные сроки экс-ректору ОмГТУ и двум другим сотрудникам оставили в силе

Омский областной суд оставил в силе приговор трем бывшим сотрудникам ОмГТУ за хищение и растрату средств на исследовательскую деятельность. Заседание состоялось сегодня.
Ранее экс-ректору вуза Д. Маевскому и бывшим сотрудникам ОмГТУ В. Рачек и А. Козулиной был вынесен приговор за мошенничество. Само преступление по версии следствия, было совершено еще в 2018 году. Маевский, Козулина и Рачек якобы проводили исследование и даже получили на это федеральные деньги в размере 2,2 млн рублей. В итоге отчетные документы о научной работе были скопированы у питерских коллег, а деньги потрачены на собственные нужды тремя фигурантами.
В ходе судебного заседания всем троим были назначены сроки наказания: Маевскому дали четыре года, а коллегам-махинаторам по три. Каждому установлен испытательный срок (от 2 до трех лет), так что наказание можно назвать условным. Кроме всего прочего, фигуранты должны заплатить штрафы.
Также осужденные должны были возместить ОмГТУ ущерб свыше 1,8 млн рублей.