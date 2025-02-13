Условные сроки экс-ректору ОмГТУ и двум другим сотрудникам оставили в силе

Ранее экс-ректору вуза Д. Маевскому и бывшим сотрудникам ОмГТУ В. Рачек и А. Козулиной был вынесен приговор за мошенничество. Само преступление по версии следствия, было совершено еще в 2018 году. Маевский, Козулина и Рачек якобы проводили исследование и даже получили на это федеральные деньги в размере 2,2 млн рублей. В итоге отчетные документы о научной работе были скопированы у питерских коллег, а деньги потрачены на собственные нужды тремя фигурантами.