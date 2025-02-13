За неделю в Башкирии взлетели цены на картофель, помидоры и свеклу

В Башкирии за неделю подорожали картофель, помидоры и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 3 по 10 февраля килограмм картофеля подорожал на 5,81%. На этой неделе его средняя цена составила 52,79 рублей. Также жителям республики на 4,7% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 237,03 рубля) и на 3,83% за столовую свеклу (44,66 рубля).
Однако на этой неделе на 2,72% подешевели гречневая крупа-ядрица (средняя цена — 52,32 рубля), на 1,85% — куриные яйца (96,31 рубля), на 1,3% — охлажденные и мороженые куры (199,10 рублей).
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