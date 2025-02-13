За неделю в Башкирии взлетели цены на картофель, помидоры и свеклу

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 3 по 10 февраля килограмм картофеля подорожал на 5,81%. На этой неделе его средняя цена составила 52,79 рублей. Также жителям республики на 4,7% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 237,03 рубля) и на 3,83% за столовую свеклу (44,66 рубля).