Профессор МАИ Белявский: жизнь на МКС отнимает годы, если не десятилетия

Американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор приступили к выполнению своей миссии на МКС 5 июня 2024 года и должны были провести в космосе всего восемь дней. Однако из-за технических проблем у капсулы Boeing они не вернулись на Землю — и до сих пор находятся на станции. Единственным шансом ненадолго ее покинуть для «пленников» стал недавний выход в открытый космос. Сейчас астронавтам обещают возвращение в конце марта — но его могут в очередной раз перенести. Таким образом, вместо восьми дней они пробудут в космосе почти десять месяцев.