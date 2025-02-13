Метель и лютые морозы до −23 градусов ожидаются в Ростовской области

В Ростовской области в период с 15 до 20 февраля ожидаются сильные морозы, по северу региона столбики термометров могут опуститься до −23 градусов. Ухудшение погоды будет происходить с резким перепадом температур, предупреждают в донском управлении МЧС.
15 февраля из-за теплых воздушных масс еще будет сравнительно тепло: ночью до −2 и −8 градусов, утром и днем — около 0 и +5, по югу- до +8 градусов. Ветер сохранится в пределах 7−12 м/с, но временами он может усиливаться до 15−18 м/с. Возможны гололедица, осадки, мокрый снег и снежные заносы на дорогах.
16−17 февраля резко похолодает: ночью до −5 и −12, по северу области до −13 и −18. Днем при этом будет от −3 до −10 градусов. Ветер ослабнет до 4−9 м/с. При этом местами пройдут небольшие и умеренные снегопады. На дорогах будет также скользко и опасно.
С 18 по 20 февраля существенных осадков не обещают, но морозы будут усиливаться. Минимальная температура воздуха ночью может опускаться до −11 и −18, в северных районах региона — до −20 и −23. Днем будет от −3 до −9, в отдельных северных территориях от −10 до −15 градусов. Ситуацию на дорогах также будут осложнять гололедица и снежные накаты.
Добавим, на реках и в Таганрогском заливе с 16 по 20 февраля усилится процесс ледообразования. На Нижнем Дону должен установиться ровный ледяной покров. В Таганрогском заливе возможен дрейф льда, но у побережья водная гладь может промерзнуть на 5−10 см.
Всех жителей Дона просят быть крайне осторожными при усилении морозов и во время снегопадов. В такую погоду лучше не стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и витринами. Особое внимание требуется на дорогах, это относится как к водителям, так и к пешеходам.