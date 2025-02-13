Метель и лютые морозы до −23 градусов ожидаются в Ростовской области

С 18 по 20 февраля существенных осадков не обещают, но морозы будут усиливаться. Минимальная температура воздуха ночью может опускаться до −11 и −18, в северных районах региона — до −20 и −23. Днем будет от −3 до −9, в отдельных северных территориях от −10 до −15 градусов. Ситуацию на дорогах также будут осложнять гололедица и снежные накаты.