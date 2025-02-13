Когда закончится транспортный коллапс из-за ремонта моста в центре Минска

Так, по данным сервиса «Яндекс Карты» вечером наиболее загружены улицы: Володарского, Городской Вал, Комсомольская, Ленина, Немига, Ульяновская, Бобруйская и Свердлова. Ранее ГАИ рекомендовало объезжать закрытый на ремонт мост как раз по этим улицам.
По словам директора государственного предприятия «Гордорстрой» Сергея Панева, ситуация с пробками находится под контролем, а в течение месяца ожидается ее улучшение. Об этом пишет БелТА.
По его словам, предприятие и ГАИ постоянно мониторят всю систему пассажиропотока и в случае необходимости будут применять корректирующие меры. Также директор «Гордорстроя» отметил, что жители Минска уже адаптируются к новым условиям и водители уже пересмотрели свои маршруты. При этом нагрузка увеличилась на первое транспортное кольцо, а больше водителей едут через Немигу, на Маяковского, Могилевскую и Партизанский проспект.
По словам Сергея Панева, работы по ремонту моста между Московской и Независимости идут в круглосуточном режиме, а на объекте задействованы около 40 человек. Планируется, что движение по обновленному путепроводу возобновится к концу года.