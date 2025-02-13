Когда закончится транспортный коллапс из-за ремонта моста в центре Минска

По его словам, предприятие и ГАИ постоянно мониторят всю систему пассажиропотока и в случае необходимости будут применять корректирующие меры. Также директор «Гордорстроя» отметил, что жители Минска уже адаптируются к новым условиям и водители уже пересмотрели свои маршруты. При этом нагрузка увеличилась на первое транспортное кольцо, а больше водителей едут через Немигу, на Маяковского, Могилевскую и Партизанский проспект.