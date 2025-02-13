Три новых автобуса появились в аэропорту Иркутска

В Международном аэропорту Иркутска появились три современных автобуса. Автопарк пополнили два перронных WGBD08 и один для бизнес-класса Golden Dragon XML 6122J, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, длина китайских автобусов WGBD08 составляет 14,3 метра, они отличаются эффективными отопителями салона, кондиционерами, широкими дверями, а также современной трёхуровневой пневмосистемой, осуществляющей опускание транспортного средства перед посадкой/высадкой пассажиров и поднятием во время движения.
Автобус Golden Dragon XML 6122J, приобретенный для пассажиров бизнес-класса, рассчитан на 55 пассажиров.
Инженер Службы автомобильного транспорта Иван Кирпиченко отметил, что внутреннее пространство транспортного средства оснащено двумя 19-дюймовыми цветными экранами в передней и центральной частях, а также мультимедийной системой TV/DVD. Кроме того, в автобусе есть USB-зарядки и индивидуальная подсветка для каждого пассажира. Для удобства предусмотрены вместительные отсеки для ручной клади в верхней части салона.