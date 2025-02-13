Три новых автобуса появились в аэропорту Иркутска

Инженер Службы автомобильного транспорта Иван Кирпиченко отметил, что внутреннее пространство транспортного средства оснащено двумя 19-дюймовыми цветными экранами в передней и центральной частях, а также мультимедийной системой TV/DVD. Кроме того, в автобусе есть USB-зарядки и индивидуальная подсветка для каждого пассажира. Для удобства предусмотрены вместительные отсеки для ручной клади в верхней части салона.