В омских автобусах за месяц выявили 150 безбилетных пассажиров

Только за январь 2025 года контролёры проверили более полутора тысяч автобусов, сообщил заместитель директора департамента транспорта Сергей Фальковский. В результате было составлено 150 актов на пассажиров, не оплативших проезд, рассказали в пресс-службе омской мэрии.