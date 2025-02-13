В омских автобусах за месяц выявили 150 безбилетных пассажиров

В омских автобусах усилили контроль за оплатой проезда. Контрольно-ревизионные группы, одетые в ярко-зелёные жилеты и имеющие бейджи, ежедневно выходят на маршруты для выявления безбилетных пассажиров.
Только за январь 2025 года контролёры проверили более полутора тысяч автобусов, сообщил заместитель директора департамента транспорта Сергей Фальковский. В результате было составлено 150 актов на пассажиров, не оплативших проезд, рассказали в пресс-службе омской мэрии.
Пассажира, не предъявившего билет, просят покинуть транспорт для составления протокола. Штраф за первый проезд без билета составляет от 300 до 1 000 рублей, за повторное нарушение — от 1 500 до 2 000 рублей.
Проверить оплату проезда может не только контролёр, но и кондуктор, особенно это актуально для тех, кто использует QR-коды.
В 2024 году контрольно-ревизионные группы ПП № 8 проверили более 21 тысячи городских автобусов и составили 1 800 актов о безбилетном проезде.
Власти Омска призывают пассажиров быть ответственными и своевременно оплачивать проезд, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций.