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Бойцы СВО получат подарки к 23 февраля из Иркутска

«За ленточку» отправили 20 тонн гуманитарного груза.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутска отправили подарки для бойцов СВО к 23 февраля. В этот раз военнослужащим собрали 20 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра. В сборе принимали участие общественники, городские предприятия и волонтеры из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Усть-Уды, Усть-Куды, Шелехова.

— Мы регулярно отправляем на фронт то, в чем нуждаются наши земляки. Но этот груз особенный: его подготовили специально ко Дню защитника Отечества. Кроме необходимых вещей бойцы получат и то, что порадует их, поднимет боевой дух — подарочные сумки от иркутских школьников, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.

Защитники Отечества получат продукты, средства личной гигиены, инструменты, генераторы, свечи, пленку и маскировочные сети. Последнюю партию бойцы получили еще в конце 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе Тайшет-Чуна-Братск проведут ремонт более 30 километров дороги.