Бойцы СВО получат подарки к 23 февраля из Иркутска

— Мы регулярно отправляем на фронт то, в чем нуждаются наши земляки. Но этот груз особенный: его подготовили специально ко Дню защитника Отечества. Кроме необходимых вещей бойцы получат и то, что порадует их, поднимет боевой дух — подарочные сумки от иркутских школьников, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.