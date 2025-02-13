Юрий Слюсарь отреагировал на жалобы жителей Ростова об отсутствии тепла

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ответил на жалобы ростовчан об отсутствии тепла. По словам донского главы, к отоплению в городе уже подключили 400 домов.
— Коммунальные службы ведут работы и устраняют последствия аварий. Завершили ремонт теплосетей на улицах Добровольского, Толмачева, 13-й линии, в переулке Университетском — 400 домов обеспечены теплом, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.
Врио главы региона добавил, что по остальным объектам сейчас ведется работа. Всего по региону, по словам Юрия Слюсаря, из городов и районов поступило больше 800 жалоб по поводу аварий на теплосетях.
Добавим, ранее в Ростове дефекты на теплосетях ликвидировали в Пролетарском, Кировском, Ворошиловском и Советском районах города. В этих случаях подачу тепла восстановили. Также стало известно о снижении параметров отопления в 49 домах в центре Ростова-на-Дону.