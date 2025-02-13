В районе улиц имени Галле и Комсомольской в Уфе снесут старые дома и построят новые

В Уфе под комплексное развитие отдали часть квартала, ограниченного проспектом Октября, улицами Галле, Комсомольской и Бессонова. Это следует из постановления, которое было опубликовано на сайте городской администрации.
В документе утверждается, что в настоящее время на территории площадью 29,3 тысячи квадратных метра расположены в основном ветхие двухэтажные жилые дома. Их планируют снести.
В квартале должны появиться жилые высотки, парковки, образовательные учреждения, а также магазины, общепиты и спортивные объекты.
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