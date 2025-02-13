Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средний возраст впервые вступающих в брак белорусов вырос. Намного?

О том, в каком возрасте белорусы впервые заводят семьи, рассказала начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш.

«Если в начале 1990-х годов средний возраст невест, вступающих в первый брак, был 22,4 года, то в 2023 году составил 26,5 лет», — такие цифры озвучила эксперт на пресс-конференции.

«Возраст женихов сегодня составляет уже 28,8 года», — добавила она.