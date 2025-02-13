Средний возраст впервые вступающих в брак белорусов вырос. Намного?

«Если в начале 1990-х годов средний возраст невест, вступающих в первый брак, был 22,4 года, то в 2023 году составил 26,5 лет», — такие цифры озвучила эксперт на пресс-конференции.
«Возраст женихов сегодня составляет уже 28,8 года», — добавила она.
О том, в каком возрасте белорусы впервые заводят семьи, рассказала начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш.
«Если в начале 1990-х годов средний возраст невест, вступающих в первый брак, был 22,4 года, то в 2023 году составил 26,5 лет», — такие цифры озвучила эксперт на пресс-конференции.
«Возраст женихов сегодня составляет уже 28,8 года», — добавила она.