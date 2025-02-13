«Погоду испортит волновой циклон». Синоптики предупредили об интенсивном снеге в Беларуси 14 февраля

В Беларуси ожидается интенсивный снег из-за волнового циклона с территории Польши, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Циклон будет перемещаться с Польши через Беларусь на восток, но из-за него 14 февраля погода в республике испортится. Так, прогнозируются обложные осадки в основном по югу страны. При этом самый интенсивный снег должен выпасть вечером на Гомельщине. Температуры ожидаются около −1 — −4 мороза.
По информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, на остальной части Беларуси в пятницу будет облачно с прояснениями и в среднем около −5 — −7 градусов. Холоднее в северной части страны, в Витебской области, похолодает до −9 — −12 мороза.
В ночные часы циклон будет смещаться на восточную часть Украины, а в его тыл будет поступать холодный неустойчивый воздух. Ветер ожидается северного направления около 3 — 6 метров в секунду. Ночью температуры опустятся до −8 — −12 градусов, местами мороз усилится до −14. Стоит ждать снега и слабой метели.
Между тем в Белгидромете сказали, что 14 февраля на белорусскую погоду повлияют атмосферные фронты. Снег выпадет ночью, в основном, по югу, а утром и днем осадки стоит ждать на большей части территории страны. В ночные часы похолодает до −4 — −10, а местами при прояснениях и до −15 мороза. Теплее будет в юго-западных районах Беларуси — около −1 — −3 мороза, днем максимум −3 — −8 мороза, по югу «каля нуля» — 0 — −2 градуса.
Между тем экспорт медуслуг в Беларуси вырос на 15%, а чаще лечатся в стране россияне, китайцы и казахи.