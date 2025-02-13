«Погоду испортит волновой циклон». Синоптики предупредили об интенсивном снеге в Беларуси 14 февраля

Между тем в Белгидромете сказали, что 14 февраля на белорусскую погоду повлияют атмосферные фронты. Снег выпадет ночью, в основном, по югу, а утром и днем осадки стоит ждать на большей части территории страны. В ночные часы похолодает до −4 — −10, а местами при прояснениях и до −15 мороза. Теплее будет в юго-западных районах Беларуси — около −1 — −3 мороза, днем максимум −3 — −8 мороза, по югу «каля нуля» — 0 — −2 градуса.