Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на 64-м году жизни скончалась известный архитектор Ольга Колесникова

Ольга Колесникова ушла из жизни 12 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 12 февраля на 64-м году жизни скончалась одна из самых талантливых архитекторов Омска, почетный архитектор России Ольга Колесникова.

Под ее руководством в Омске появились такие знаковые объекты как: монумент Жукову, микрорайон «Старгород», метромост, гостиница на улице Пушкина. Ольга Колесникова была членом Союза архитекторов России с 1991 года, принимала участие в обсуждении многих проектов по застройке Омска.

Почетный архитектор России большую часть своей жизни отдала нашему городу, трудилась в «Омскгражданпроекте». Ольга Колесникова была энергичным и ответственным человеком, которая была предана Омску и любимому делу.

Прощание с Ольгой Васильевной пройдет в пятницу, 14 февраля, на Партизанской, 20 в 15:00.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким Ольги Колесниковой.