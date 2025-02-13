В Омске на 64-м году жизни скончалась известный архитектор Ольга Колесникова

Под ее руководством в Омске появились такие знаковые объекты как: монумент Жукову, микрорайон «Старгород», метромост, гостиница на улице Пушкина. Ольга Колесникова была членом Союза архитекторов России с 1991 года, принимала участие в обсуждении многих проектов по застройке Омска.