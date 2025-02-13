В Омске на 64-м году жизни скончалась известный архитектор Ольга Колесникова

В Омске 12 февраля на 64-м году жизни скончалась одна из самых талантливых архитекторов Омска, почетный архитектор России Ольга Колесникова.
Под ее руководством в Омске появились такие знаковые объекты как: монумент Жукову, микрорайон «Старгород», метромост, гостиница на улице Пушкина. Ольга Колесникова была членом Союза архитекторов России с 1991 года, принимала участие в обсуждении многих проектов по застройке Омска.
Почетный архитектор России большую часть своей жизни отдала нашему городу, трудилась в «Омскгражданпроекте». Ольга Колесникова была энергичным и ответственным человеком, которая была предана Омску и любимому делу.
Прощание с Ольгой Васильевной пройдет в пятницу, 14 февраля, на Партизанской, 20 в 15:00.
Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким Ольги Колесниковой.