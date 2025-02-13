В Татарстане ветеранам к 80-летию Победы выплатят по 50 тысяч рублей

Вдовы, вдовцы умерших или погибших участников и инвалидов Великой Отечественной войны смогут получить по 10 тысяч рублей. В таком размере выплату смогут также получить работники тыла и награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны.