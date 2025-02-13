В Татарстане ветеранам к 80-летию Победы выплатят по 50 тысяч рублей

В Татарстане ветеранам Великой Отечественной войны по случаю 80-летию Победы единовременно выплатят по 50 тысяч рублей. Проект указа главы республики Рустама Минниханова опубликован на портале регионального правительства.
Мера поддержки будет оказана с апреля по май 2025 года. Финансирование осуществляется из бюджета Татарстана. Выплату получат граждане России, постоянно проживающие на территории республики, а именно:
— участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
— граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, которые были созданы фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Вдовы, вдовцы умерших или погибших участников и инвалидов Великой Отечественной войны смогут получить по 10 тысяч рублей. В таком размере выплату смогут также получить работники тыла и награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны.
Ранее стало известно, что в Казани студвесну посвятят Году защитника Отечества и 80-летию Победы.