В Омске нашли дополнительные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Интересно, что ровно на такую же сумму уменьшилось финансирование проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Вероятно, депутаты посчитали, что коммунальная сеть на данном этапе требует больше средств, чем дорожная. В бюджете Омска в 2025 году на развитие сферы ЖКХ заложено 2,9 млрд рублей.