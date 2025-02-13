В Омске нашли дополнительные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Сегодня состоялось заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского горсовета. Среди ключевых тем рассматривался вопрос дополнительного финансирования направлений, связанных с модернизацией коммунальной инфраструктуры Омска.
Так были рассмотрены изменения в бюджет, которые увеличивают долю софинансирования для участия в отборе на средства национального проекта «Инфраструктура для жизни». Предполагается, что 57 млн рублей дополнительно будут направлены на нужды коммунальной сферы.
«Эти средства будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры, а именно на модернизацию тепловых сетей», — рассказала директор департамента финансов Ольга Илютикова.
Интересно, что ровно на такую же сумму уменьшилось финансирование проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Вероятно, депутаты посчитали, что коммунальная сеть на данном этапе требует больше средств, чем дорожная. В бюджете Омска в 2025 году на развитие сферы ЖКХ заложено 2,9 млрд рублей.
Ранее мы писали, что в Омске шесть УК числятся в «хронических должниках» за воду.