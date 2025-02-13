Не стало бывшей главы Министерства социального обеспечения населения Башкирии Ильмеры Гафаровой

Ушла из жизни бывшая глава Министерства социального обеспечения населения Башкирии Ильмера Гафарова. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова.
Ильмера Ахметовна возглавляла ведомство в 90-е годы. Благодаря ей, по словам коллег, удалось своевременно выплачивать пенсии и пособия наиболее незащищенным слоям населения в ситуации нестабильного финансирования и обесценивания денег. Кроме того, команда Ильмеры Гафаровой внедрила передовые на тот момент цифровые решения, которыми в дальнейшем пользовалась вся страна.
Также под руководством чиновницы было организовано бесперебойное питание и снабжение лекарствами проживающих в специнтернатах, были разработаны правовые основы обеспечения средствами реабилитации и координировался сбор налогов для реализации соцполитики в Башкирии.
— Будем с благодарностью вспоминать Ильмеру Ахметовну и работать с такой же ответственностью и добротой по отношению к людям, — написала Ленара Иванова.
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