Не стало бывшей главы Министерства социального обеспечения населения Башкирии Ильмеры Гафаровой

Ильмера Ахметовна возглавляла ведомство в 90-е годы. Благодаря ей, по словам коллег, удалось своевременно выплачивать пенсии и пособия наиболее незащищенным слоям населения в ситуации нестабильного финансирования и обесценивания денег. Кроме того, команда Ильмеры Гафаровой внедрила передовые на тот момент цифровые решения, которыми в дальнейшем пользовалась вся страна.