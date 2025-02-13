МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям

«Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на участках общей протяженностью 1,5 тыс. км. Поэтому, уважаемые водители, граждане, в настоящее время мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать! Берегите себя и своих близких!» — отметил Алибек Кениспаев.