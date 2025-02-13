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МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям

Заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев 13 февраля обратился к участникам дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, в связи с ухудшением погодных условий на текущий момент введено ограничение движение автотранспорта на 10 автодорогах в шести областях.

«Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на участках общей протяженностью 1,5 тыс. км. Поэтому, уважаемые водители, граждане, в настоящее время мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать! Берегите себя и своих близких!» — отметил Алибек Кениспаев.