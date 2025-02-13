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Прокуратура начала проверки после порывов теплосетей в двух районах Ростова

Ситуацию с новыми порывами в двух районах Ростова взяли на контроль в прокуратуре.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверки после аварий на теплосетях в Кировском и Ленинском районах города. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

— Организованы проверки в связи с ограничением теплоснабжения домов. По итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Напомним, два новых порыва произошли в переулке Доломановском и на проспекте Соколова. После этого теплоснабжение было ограничено:

— в Кировском районе в границах Текучева, Пушкинской, Максима Горького и Красноармейской (49 домов);

— в Ленинском районе в переулке Доломановском, на участке от Катаева до Пушкинской.

Сейчас дефекты коммуникаций ликвидируют две бригады ООО «Ростовские тепловые сети». Работы планируют завершить к 21 часу 13 февраля.