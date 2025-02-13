Последние новости к вечеру 13 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 февраля 2025 года.
Россия начала формировать группу для переговоров с США
Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о подготовке личной встречи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва начала формировать переговорную группу, в том числе по украинскому конфликту.
ВС России освободили Водяное Второе в ДНР
Российские военные освободили село Водяное Второе в ДНР, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили наступление, нанеся поражение силам ВСУ в районе восьми населенных пунктов.
«Ростелеком» назвал причину обрыва кабеля в Балтийском море
Восстановительные работы на кабеле, соединяющем Калининград с магистральной цифровой сетью России, завершены. По данным «Ростелекома», кабель повредил якорь иностранного судна.
Россиян защитят от мошенников обязательной маркировкой звонков
Михаил Мишустин сообщил, что разработаны изменения в законодательстве для защиты от цифрового мошенничества. Введут маркировку звонков, возможность отказа от рекламы и запрет на использование иностранных мессенджеров для госслужб.