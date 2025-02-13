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Последние новости к вечеру 13 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 13 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 13 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 февраля 2025 года.

Россия начала формировать группу для переговоров с США

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о подготовке личной встречи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва начала формировать переговорную группу, в том числе по украинскому конфликту.

ВС России освободили Водяное Второе в ДНР

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Российские военные освободили село Водяное Второе в ДНР, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили наступление, нанеся поражение силам ВСУ в районе восьми населенных пунктов.

«Ростелеком» назвал причину обрыва кабеля в Балтийском море

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Восстановительные работы на кабеле, соединяющем Калининград с магистральной цифровой сетью России, завершены. По данным «Ростелекома», кабель повредил якорь иностранного судна.

Россиян защитят от мошенников обязательной маркировкой звонков

Источник: Getty Images/Unsplash

Михаил Мишустин сообщил, что разработаны изменения в законодательстве для защиты от цифрового мошенничества. Введут маркировку звонков, возможность отказа от рекламы и запрет на использование иностранных мессенджеров для госслужб.

Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе из-за БПЛА

Источник: Русский дом в Кишинёве / Casa Rusă din Chișinău

Молдавия вызвала российского посла из-за «нарушения воздушного пространства» беспилотниками. Вблизи границы с Украиной были зафиксированы инциденты, два аппарата упали на юге страны. МИД Молдавии выразил протест и прекратил действие культурного соглашения с Россией.