Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 14 февраля 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 14 февраля 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключения водоснабжения:
— Комсомольский пр., 59-А, 61 — с 09.00 до 15.00.
Отключение газоснабжения:
— Шагольская, 1 кв., 4 (п.4); Цинковая, 3, 5 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Аэродромный, ч/с: 1-я Херсонская, 1−15; 2-я Херсонская, 1−7, 2−12, Гродненская, 2−14, 1−19; Шлюзовая, 1−19; Куйбышева, 60−78; 3-я Осташковская, 2−8 — с 08.00 до 16.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Гагарина, 5, 7, 7-А — с 13.00 до 18.00.
Отключение электроэнергии:
— пос. С. Орджоникидзе, ч/с: Львовская, 4−38, 5−35, 29−39; Латвийская, 39−55, 68−70; Гомельская, 56−66, 63−77; Толстого, 60−92, 47−73; Барановичская, 40; Могилевская, 28; Бобруйская, 35−37; Грозненская, 62−70; Эстонская, 58−78, 73−81; Севастопольская, 4−40, 3−31; О. Кошевого, 46−62, 43−49 — с 13.00 до 16.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Сталеваров, 33-А; Липецкая, 8, 16 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Мебельная, 85-А (п. 4−6) — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— 3-я Арзамасская, 29 (п. 1), 31 (п. 3, 4), 33 (п. 1−4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Танкистов, 177-А, 179-А — с 08.30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— пос. Шершни, ч/с: Ягодная, 2, 4, 5, 6, 7; Веселая, 6, 11, 16; Гидрострой, 19, 20-А, 21, 22, 23, 23-А — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Плановые работы не проводятся.