Ростовчанам напомнили о вреде каш и пюре быстрого приготовления

По словам специалиста, такая еда может провоцировать появление диабета и атеросклероза. Дело в том, что каши и пюре быстрого приготовления содержат высокий гликемический индекс, что приводит к скачкам сахара, а в дальнейшем — к инсулинорезистентности. И в итоге у человек может появиться диабет второго типа, гипертония и атеросклероз.