Ростовчанам напомнили о вреде каш и пюре быстрого приготовления

Ростовчанам рассказали о вреде каш и пюре быстрого приготовления. Об этом в интервью News.ru сообщила биолог Ирина Лялина.
По словам специалиста, такая еда может провоцировать появление диабета и атеросклероза. Дело в том, что каши и пюре быстрого приготовления содержат высокий гликемический индекс, что приводит к скачкам сахара, а в дальнейшем — к инсулинорезистентности. И в итоге у человек может появиться диабет второго типа, гипертония и атеросклероз.
— Многие быстро завариваемые продукты содержат избыточное количество соли, что может привести к задержке жидкости в организме и повышению давления, повышенной нагрузке на сердце, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, — отметила эксперт.