Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам напомнили о вреде каш и пюре быстрого приготовления

Биолог Ирина Лялина рассказала ростовчанам, что каши быстрого приготовления провоцируют диабет.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам рассказали о вреде каш и пюре быстрого приготовления. Об этом в интервью News.ru сообщила биолог Ирина Лялина.

По словам специалиста, такая еда может провоцировать появление диабета и атеросклероза. Дело в том, что каши и пюре быстрого приготовления содержат высокий гликемический индекс, что приводит к скачкам сахара, а в дальнейшем — к инсулинорезистентности. И в итоге у человек может появиться диабет второго типа, гипертония и атеросклероз.

— Многие быстро завариваемые продукты содержат избыточное количество соли, что может привести к задержке жидкости в организме и повышению давления, повышенной нагрузке на сердце, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, — отметила эксперт.