Какая погода будет в Казахстане 14 февраля

АЛМАТЫ, 13 фев — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов на севере, востоке, в центре страны синоптики ожидают снег с метелью, на юге осадки (дождь, снег).
Лишь на западе, северо-западе, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется — усиление ветра, туман, на юге, в центре — гололед.
В Абайской области на севере, в центре области снег, метель. Ветер юго-западный 9−14, ночью на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке, юге области 17−22 мороза, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
В Акмолинской области ночью на севере, юге, востоке области небольшой снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге области небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью на востоке области 15−20, временами порывы 23 м/с, днем на западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на северо-западе области 19, днем 5−10 мороза.
В Актюбинской области без осадков. На севере, юге, в центре области туман. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 9, днем 3−8 мороза.
В Алматинской области без осадков. На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 2 мороза −3 тепла, на севере, в горных районах области 8 мороза.
В Атырауской области без осадков. На западе, севере, юге области туман. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 4−9 мороза, днем 4 мороза-1 тепла.
В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке области снег, метель. Ветер южный 9−14, ночью на севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на северо-западе области 5−10 мороза, на востоке области 25 мороза, днем 3−8, на востоке области 11−16 мороза.
В Жамбылской области днем в горных районах области снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, ночью в горных районах области, днем на северо- востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза.
В Жетысуской области без осадков. Ночью и утром на севере, в горных районах области туман. Ветер восточный 9−14, в районе Алакольких озер 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 8, в горных районах области 21 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла, на востоке, в горных районах области 8 мороза.
В Западно-Казахстанской области без осадков. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 7, днем 2−7 мороза.
В Карагандинской области ночью на севере, востоке области снег, на западе области небольшой снег, низовая метель, днем на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе, севере области временами туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 17, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
В Костанайской области без осадков. На западе, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 10, днем 7−12, на юге области 4 мороза.
В Кызылординской области на юге, севере, в центре области осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 2−7 тепла, на севере области 1 мороза.
В Мангистауской области без осадков. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на северо-востоке области 8 мороза, днем 1−6 тепла, на северо-востоке области 2 мороза.
В Павлодарской области ночью на западе, юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9- 14, ночью на западе, юге, востоке порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 7, днем 3−8 мороза.
В Северо-Казахстанской области без осадков. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 6−11 мороза.
В Туркестанской области в горах небольшой снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на севере области 10 мороза, днем 4−9 тепла, на севере области 0 градусов.
В Улытауской области ночью на востоке области снег, в центре области небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, в центре области временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго- восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 13 мороза, днем 4 мороза-1 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 1−3 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 6−8 тепла.