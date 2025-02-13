Какая погода будет в Казахстане 14 февраля

В Жамбылской области днем в горных районах области снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, ночью в горных районах области, днем на северо- востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза.